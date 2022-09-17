Россия воюет в Украине уцелевшей частью армии, - Данилов ответил Путину

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в Украине находится не вся армия России, а только ее "контрактная часть".