Единый экстренный номер 112 заработает до конца года в пилотном формате, - МВД

Система экстренной помощи по единому номеру 112 должна заработать до конца года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Планируем до конца года реализовать систему 112 в пилотном формате - в Киеве и Киевской области. Ожидаем, что уже будут функционировать измененные модели маршрутизации – централизованно. Конечная цель - обеспечить предоставление экстренной помощи населению по принципу "единого окна" через бесперебойный канал связи на все экстренные службы на всей территории Украины", - рассказал он.

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Замминистра сообщил, что 7 сентября Верховная Рада приняла в целом закон №7581 о внедрении в Украине Системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 (системы 112).

Введение системы 112 стало обязательством Украины после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме того, на внедрение этой системы и на ее запуск дает средства Европейский инвестиционный банк.

"На сегодня нам удалось завершить юридический стрим и на законодательном уровне нормировать введение службы 112. Продолжается активная фаза технического стрима, связанного с непосредственным внедрением в практическую плоскость составляющих этой модели коммуникации, и сейчас начат организационный стрим, а именно – процесс формирования структуры и поиск кадров и их обучение для работы операторского центра", – сообщил Бондаренко.