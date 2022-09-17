В освобожденном Изюме эксгумировали почти 60 тел, у большинства есть следы насильственной смерти, - ОВА

Эксперты Национальной полиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме. У большинства обнаружили следы насильственной смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 - военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства - следы насильственной смерти. Работы продолжаются", - написал он.

Синегубов отметил, что массовые захоронения в Изюме насчитывают более 450 могил.

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