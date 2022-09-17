Представитель Папы Римского попал под обстрелы на юге Украины во время гуманитарной миссии

Представитель Папы Римского в Украине кардинал Конрад Краевский вместе с сопровождающими лицами в субботу попал под обстрел в зоне боевых действий во время перевозки гуманитарной помощи.

В результате обстрела ни кардинал Краевский, ни кто-либо из сопровождающих не пострадал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщается, представитель Папы Римского совершал гуманитарную поездку вместе с католическим и протестантским епископами в сопровождении военнослужащего ВСУ.

Отмечается, что они поехали раздавать гуманитарную мопомощь в населенные пункты, "куда, кроме солдат, никто больше не заходит".

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На одном из запланированных этапов поездки группа попала под обстрел, кардиналу вместе с другими пришлось спасаться. "Впервые в жизни я не знал, куда бежать, ведь бежать недостаточно, нужно знать куда", - сказал кардинал ватиканским СМИ, выступая в Запорожье.