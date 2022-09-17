Из-за "хлопка" на херсонском комбинате ликвидировано 180 российских оккупантов, - ГУР
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Также известно о последствиях ударов украинских Сил обороны по местам расположения оккупантов в Запорожской области.
В районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Раздоры – до 80 раненых. Уничтожены до 5 единиц военной техники.
В районе Васильевки – до 15 погибших так называемых "кадыровцев", недавно прибывших с целью проведения "фильтрации".
В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет отмечены большие потери в подразделениях оккупантов. Тела несколькими грузовыми "Уралами" увозили в морг больницы Алчевска. Проводится процедура опознания.
В Докучаевске Донецкой области полностью уничтожен склад продовольствия оккупантов, который был создан на территории ремонтно-механического центра.
В селе Садок Херсонской области огнем украинской артиллерии уничтожены 4 РСЗО "Град" оккупантов", - говорится в сообщении.