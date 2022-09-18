Сейчас не эпоха войны, - премьер Индии Моди - Путину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину, что сейчас не время для войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на CNN, об этом Моди заявил Путину во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха – не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог – это все вещи, которые касаются мира... У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем стать на путь мира в ближайшие дни, я также смогу понять вашу точку зрения", - отметил он.

Комментарии Моди были обнародованы через день после того, как Путин признал, что у Китая также есть "вопросы и опасения" по поводу российского вторжения.

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