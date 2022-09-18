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Сейчас не эпоха войны, - премьер Индии Моди - Путину

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Сейчас не эпоха войны, - премьер Индии Моди - Путину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину, что сейчас не время для войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на CNN, об этом Моди заявил Путину во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха – не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог – это все вещи, которые касаются мира... У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем стать на путь мира в ближайшие дни, я также смогу понять вашу точку зрения", - отметил он.

Комментарии Моди были обнародованы через день после того, как Путин признал, что у Китая также есть "вопросы и опасения" по поводу российского вторжения.

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Топ комментарии

  • Юрий Педаченко
    Ещё один желающий "понять ****а". Вы сначала в психушку сходите, поговорите с шизофреником или параноиком, постарайтесь его понять и переубедить. Если получится, то звоните в кремль. Пока, медицина считает такое занятие бесперспективным
  • Garry Grant
    "...зрозуміти вашу точку зору...". Ех,гітлер не дожив до таких гарних для нього часів. Якийсь довбаний індус теж намагався би хрозуміти його точку зору. Що,***** відбувається в цьому світі? Невже лише наявність ядерної зброї в руках неадекватів нівелює весь загальносвітовий порядок?🤦
  • al29
    Ні. Опускають путлера і мордор. Причому усі, включно з Узбекістаном та Киргизією.
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