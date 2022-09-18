Закупленные Россией иранские дроны являются угрозой для украинских сил, - WSJ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров.
Как пишет газета, на прошлой неделе беспилотники Shahed-136, перекрашенные и переименованные в Герань-2, все чаще стали появляться над украинскими бронетанковыми и артиллерийскими позициями на северо-востоке Харьковской области.
Командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин рассказал, что только в районе действий его бригады иранские беспилотники, обычно летающие парами, а затем врезающиеся в цель, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два бронетранспортера.
Перед столь масштабным применением Shahed-136 Россия их испытала в прошлом месяце, говорит Кулагин. По его словам, оккупанты нанесли с помощью дрона удар по 155-мм американской гаубице M777, еще один вышел из строя, но был восстановлен.
Полковник отметил, что иранские беспилотники достаточно малы и летают низко — это усложняет их выявление украинскими системами противовоздушной обороны.
Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.