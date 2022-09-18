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Вместо защиты уязвимых рубежей оккупанты продолжают бессмысленные операции в Донецкой области, - ISW

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Вместо защиты уязвимых рубежей оккупанты продолжают бессмысленные операции в Донецкой области, - ISW
Российские силы продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от украинского контрнаступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села под Донецком, имеющие только "эмоциональное значение" для жителей так называемой "ДНР". Как пишут аналитики, россияне, вероятно, направляют некоторые из очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, на эту цель, а не на уязвимые российские оборонные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

Россияне не могут рассчитывать на большие успехи вокруг Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области. Как пишет ISW, они "кажутся все более далекими от общих реалий театра военных действий".

Продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Донецка может указывать на то, что принятие решений Россией остается под вопросом.

Неспособность России отправить крупномасштабные подкрепления к восточной части Харьковской и Луганской областей делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимой для украинских контрнаступлений. Россияне, возможно, решили не "защищать" этот район, несмотря на неоднократные заявления президента России Владимира Путина о том, что целью специальной военной операции является "освобождение" Донецкой и Луганской областей. Приоритет российских завоеваний на юге Украины над содержанием северо-востока имеет стратегический смысл, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важными территориями как для России, так и для Украины.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Якщо стан справ справді такий, як його описують, якщо шановний інститут правий і йому можна вірити (а чому б йому не вірити?), то це вже судороги.
    "Спецоперація" помирає, так і не перетворившись на війну і не домігшись жодної заявленої мети, а те, що ми бачимо і наглядаємо, це її передсмертні судороги.
    Правда, від цього не менш криваві і жахливі
  • Olena Lynch
    Та й нехай порсаються там біля Бахмута, не треба їм підказувати що робити.
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