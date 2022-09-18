Путин как лидер террористического государства подтвердил свой статус во всем мире, - представитель ГУР Юсов

Ракетные удары по ЗАЭС, Харьковской ТЭЦ, гидросооружениям в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны России и ее руководства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Генерального управления разведки Андрей Юсов в эфире телеканала Еспресо.

Он отметил, что заявления Путина – это важный аспект, потому что неотъемлемой составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности за совершенное преступление.

"Путин, как лидер террористического государства, подтвердил на весь мир свой статус и сказал, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам. Чтобы в преддверии зимы оставить миллионы людей без света, без тепла, без транспортного сообщения, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что у России давно нет должного количества высокоточного оружия. Агрессор стреляет по Украине ракетами класса "Х".

"Это устаревшие советские ракеты, в большинстве своем уничтожающие гражданскую инфраструктуру, как и комплексы С-300, которые должны работать как система ПВО, но используются по наземным целям. Оборонительным целям они почти не вредят, а гражданскую инфраструктуру уничтожают", - добавил разведчик.

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