Новости • Агрессия России против Украины, Война

Путин как лидер террористического государства подтвердил свой статус во всем мире, - представитель ГУР Юсов

10 98110
Путин как лидер террористического государства подтвердил свой статус во всем мире, - представитель ГУР Юсов
Ракетные удары по ЗАЭС, Харьковской ТЭЦ, гидросооружениям в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны России и ее руководства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Генерального управления разведки Андрей Юсов в эфире телеканала Еспресо.

Он отметил, что заявления Путина – это важный аспект, потому что неотъемлемой составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности за совершенное преступление.

"Путин, как лидер террористического государства, подтвердил на весь мир свой статус и сказал, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам. Чтобы в преддверии зимы оставить миллионы людей без света, без тепла, без транспортного сообщения, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что у России давно нет должного количества высокоточного оружия. Агрессор стреляет по Украине ракетами класса "Х".

"Это устаревшие советские ракеты, в большинстве своем уничтожающие гражданскую инфраструктуру, как и комплексы С-300, которые должны работать как система ПВО, но используются по наземным целям. Оборонительным целям они почти не вредят, а гражданскую инфраструктуру уничтожают", - добавил разведчик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша цель - поражение РФ, а не навешивание ярлыка государства-террориста, - Пентагон

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Вчора слухав виступ Тайри у Вашингтоні. Вона переповіла свій діалог з одним росіянином у підвалі. "Знаєш, чому ми тебе катуємо?", - спитав він. "Тому що можете", - відповіла Тайра. ТОМУ ЩО ЦИВІЛІЗОВАНІ КРАЇНИ ДОЗВІЛЯЮТЬ РАШИСТАМ ЦЕ РОБИТИ.

    Раби катують, тому що можуть. Бо війна дає їм можливості вперше в житті відчути себе "хазяїном". Війна для руських - єдиний спосіб самоствердження та вивільнення. У вбивствах та катуваннях розкривається увесь їх творчий потенціал. У вбивствах і катуваннях вивільняються роки їхнього страху перед господарями, які є рабами інших господарей і так до самої гори, яку займає людина, яка є боягузливим Верховним рабом Росії.

    Декласоване, дегуманізоване дике суспільство.

    Сергей Высоцкий
  • arye z.
    Якби у жителів росії були очі, вуха та мізки, якби вони в коротку хвилину між переглядом "переможного" телевізора і поїданням гнилого обіду дали собі працю замислитися, то обов'язково поцікавилися б - А як воно так виходить, що ми, великі і сильні, ми всіх уже перемогли, а зброю випрошуємо в Ірані, Китаї та Північній Кореї, а нашого Великого Вождя, перед яким тремтить твій світ, як пацана наставляє індійський прем'єр. Як воно так, адже ще 40-50 років тому ми ці країни навчали основ ********* життя і за вуха тягли з феодалізму до прогресу, а тепер вони навчають нас. Може, винен хтось, а...?
  • Гадський Папа
    Обрати наркошу-шизоїда, який ГАДИВ на Україну зі сцен 20 років, який відкрито продався мацквє у 1997-му, який рекламував януковоща(2 Майдани, один В КРОВІ!!!), який окупантові створив ідеальні умови, який внаглу, відверто у грубій, отруйній до блювоти душевної, формі "ат іміні України" ср@вся з державами, що Україні КОСМІЧНО допомагали й допомагають, який у перші дні свого вспливання з унітазу на крісло Гетьмана, смердів, що "міня ні звалі, зачєм мінє НАТО й ЄС", який ВСЕ створив для втрати боєздатності достойного рівня Війська, систематично висмикує від свого "початку" СПРАВЖНІХ стратегів-тактиків й керівників, - це хіба не ознака того, що в нас не тільки "Декласоване, дегуманізоване дике суспільство.", а ще й ДЕГРАДОВАНЕ?...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости