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Украинские войска расширяют позиции и могут окружить удерживаемые вокруг Лимана российские силы, - ISW

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Украинские войска расширяют позиции и могут окружить удерживаемые вокруг Лимана российские силы, - ISW
Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые находятся вокруг Лимана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана непригодными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку", - отметили аналитики.

В ISW указывают, что силы РФ в Лимане все еще состоят в значительной степени из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, разгромленных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест", – добавили в Институте изучения войны.

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Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Якщо підкріплення рашистом немає, то наші точно їх там оточать. Здихайте суки рашiстьки.
  • Rar4k Rar4kp
    Там соснові ліси і Сіверський Донець. Можна і тут було б застосувати тактику просочування малих маневрених груп в глибину оборони противника та ударів по тилам, з подальшим виходом на Зарічне і Кремінну. У разі успіху під Кремінною наступні удари завдавати на Сватове з Кремінної і з плацдарму у Боровій. Допоміжний удар-з півночі, з Куп'янська на Нижню Дуванку...Звісно, ГШ і ОУВ видніше...
  • Валентина Саюн c856325a
    Так ЗСУ і займають лісову частину. Якщо Лиман звільнити, багато варіантів подальшому розвитку дій. Так,штабу видніше,лиш би оп не заважав
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