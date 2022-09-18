Украинские войска расширяют позиции и могут окружить удерживаемые вокруг Лимана российские силы, - ISW

Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые находятся вокруг Лимана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана непригодными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку", - отметили аналитики.

В ISW указывают, что силы РФ в Лимане все еще состоят в значительной степени из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, разгромленных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест", – добавили в Институте изучения войны.