За прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 29 населенных пунктов в Запорожской области, - ОВА

В Запорожской области за прошедшие сутки военные РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 29 населённых пунктов.

Об этом в телеграм-канале сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Вольноандреевка, Полтавка, Дорожнянка, Орехов, Темировка, Таврическое, Гуляйполе, Белогорье, Железнодорожное, Ольговское, Щербаки, Степногорск, Преображенка, Новояковлевка, Малая Токмачка, Павловка, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Красное, Волшебное, Новое, Малиновка, Новокарловка, Щербаки, Приморское, Каменское, Малые Щербаки, Степное. Поступило 30 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - сообщили в ОВА.

На Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.



Также добавляется, что за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 882 человека, из них 192 – дети.

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