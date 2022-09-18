Украина получает все больше современного оружия, - глава Военного комитета НАТО Бауэр

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в Украину передается все больше нового современного оружия.

Об этом он заявил в Таллине журналистам на конференции командующих вооруженными силами Союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Альянс в целом согласился оказывать Украине нелетальную помощь, но страны НАТО самостоятельно оказывают Украине военную помощь, в том числе поставки вооружений. Таким образом, в Украину попадает все больше нового оружия", - заявил он.

По словам адмирала, на встрече рассматривался вопрос поддержки Украины, а также повышение эффективности обороны восточного крыла НАТО.

Бауэр сказал, что впервые на конференцию были приглашены Финляндия и Швеция, которые, хоть и не являются членами союза, "но находятся на пути членства в НАТО".

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В Таллинне 16-18 сентября под председательством Бауэра проходит конференция комитета, в который входят командующие вооруженными силами всех стран альянса.

Командующие рассматривают стратегические задачи альянса, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне.

Военный комитет собирается дважды в год по совещаниям глав оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и ежегодно конференция проводится в одной из союзных стран.