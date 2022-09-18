Ночью оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. В Стрелечьем ударили из танка по гражданскому авто, погибли две женщины, - Синегубов

Около 1:00 ночи оккупанты обстреляли территорию Чугуевской громады. Возник пожар на нежилом комплексе сооружений, информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьковский, Чугуевский районы, зафиксировали обстрелы Купянского и Изюмского районов. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В г. Купянск поврежден 5-этажный жилой дом.

"По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки от обстрелов оккупантов погибла 11-летняя девочка в Чугуеве. В пограничном с. Стрелечье Харьковского района оккупанты попали из танка по гражданскому авто, погибли 2 женщины. В Купянском районе госпитализированы с ранениями 5 гражданских, в Харьковском – 3 раненых, в том числе мужчина 91 года. 2 пострадавших в Изюмском районе, 1 – в Чугуевском", - информирует Синегубов.

На линии столкновения наши защитники продолжают уничтожать врага.

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Синегубов добавляет, что стали известны некоторые потери оккупантов во время бегства из Харьковщины. Так, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота России потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

64-я отдельная мотострелковая бригада РФ потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях.