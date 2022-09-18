Из-за неудач на передовой РФ прибегает к ударам по объектам гражданской инфраструктуры, - британская разведка

Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия расширила цели, по которым она готова нанести удары объектами гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины с 24 февраля 2022 года. Однако за последние семь дней Россия увеличила количество атак против гражданской инфраструктуры даже там, где она, вероятно, не ожидает немедленного военного эффекта.

В эту категорию входили удары по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила локации, по которым она готова нанести удары, пытаясь прямо подорвать моральный дух украинского народа и правительства", - говорится в обзоре британского ведомства.

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