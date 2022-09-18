390 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 757 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 18 сентября 2022 более 1147 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 390 детей погибли и более 757 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 395, Харьковской - 219, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, 17 сентября российские военные нанесли ракетный удар по жилому массиву в г. Чугуеве Харьковской области. От полученных травм в результате обстрела в больнице скончалась 11-летняя девочка.

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17 сентября в результате обстрела г. Константиновка Донецкой области получил ранение 2-летний мальчик.

Также сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.