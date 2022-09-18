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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 480 человек, 217 вертолетов, 2 210 танков, 1 309 артсистем и 4 718 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 сентября потери личного состава противника составляют около 54 480 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 54 480 (+230) человек ликвидировано,

танков - 2210 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 4718 (+17) ед,

артиллерийских систем - 1309 (+3) ед,

РСЗО - 312 (+0) ед,

средства ПВО - 168 (+0) ед,

самолетов - 251 (+0) ед,

вертолетов - 217 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 918 (+7),

крылатые ракеты - 238 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3578 (+7) ед,

специальная техника - 122 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 480 человек, 217 вертолетов, 2 210 танков, 1 309 артсистем и 4 718 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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