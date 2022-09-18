Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 480 человек, 217 вертолетов, 2 210 танков, 1 309 артсистем и 4 718 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 сентября потери личного состава противника составляют около 54 480 человек.