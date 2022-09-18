Морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили вражеский танк, 3 бронированные машины и гаубицу "Мста-С", - ВМС
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17 сентября военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 1 танк, 3 боевых бронированных машин и самоходную гаубицу "Мста-С". Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.