США оказывают военную помощь Украине с целью ослабить РФ и уничтожить Беларусь, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США оказывают военную помощь Украине, чтобы "ослабить Россию" и уничтожить страну, в которой он захватил власть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил на форуме в честь дня народного единства.

"Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают – контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом – ослабление России и уничтожение Беларуси", - сказал Лукашенко на форуме в честь дня народного единства.

Он добавил, что США якобы причастны ко всем политическим конфликтам в мире.

"Америка является единственной страной-выгодоприобретателем от происходящего здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и соседних государствах", – рассказал Лукашенко.

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