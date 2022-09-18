Оккупанты открыли огонь во время эвакуации пациентов психбольницы в Стрелечье. Погибли четыре медика, - Синегубов
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты безжалостно терроризируют мирное население. В селе Стрелечье, Харьковского района, медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего в учреждении - более 600", - говорится в сообщении.
По словам Синегубова, во время эвакуации россияне приступили к массированному обстрелу.
"По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены. Выражаем глубокие соболезнования и уважение, это поступки Героев! К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем - военные преступники и террористы!", - отметил Синегубов.