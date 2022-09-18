Оккупанты открыли огонь во время эвакуации пациентов психбольницы в Стрелечье. Погибли четыре медика, - Синегубов

Оккупанты открыли огонь во время эвакуации пациентов психиатрической больницы в Стрелечье. Погибли 4 медика, 2 пациента ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты безжалостно терроризируют мирное население. В селе Стрелечье, Харьковского района, медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего в учреждении - более 600", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, во время эвакуации россияне приступили к массированному обстрелу.

"По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены. Выражаем глубокие соболезнования и уважение, это поступки Героев! К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем - военные преступники и террористы!", - отметил Синегубов.

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