Экс-глава МИД Румынии Марга выступил за раздел Украины: "Это все территории других государств"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
В частности, Марга отметил, что Украина должна отдать свои территории четырем государствам – Венгрии, Польше, Румынии и России.
Об этом политик заявил на этой неделе в выступлении на книжном фестивале "Alba Transilvana" в румынском городе Альба Юлия.
"Я утверждаю это со всей ответственностью – Украина в неестественных пределах. Она должна отдать свои территории: Закарпатье – Венгрии, Галицию – Польши, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. Это все территории других государств, не Украины", - подчеркнул. Марга.
Он также добавил, что сейчас конфликт можно разрешить только путем переговоров с Россией при посредничестве Америки, Германии и Китая, а также заверил, что Украина якобы "далека от демократии".
Украинское посольство в Румынии, в свою очередь, ответило, что такие заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах.
"Они особенно вопиющие нарушения в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы. Мы сожалеем, что бывший министр европейского демократического государства Марга делает заявления, подвергающие сомнению основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Полное уважение этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте", - говорится на официальной странице посольства в Twitter.