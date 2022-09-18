Экс-глава МИД Румынии Марга выступил за раздел Украины: "Это все территории других государств"

Бывший глава МИД и Министерства образования Румынии Андрей Марга, последний раз работавший в правительстве 2012 года, а в советское время являвшийся информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости разделить часть территории Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

В частности, Марга отметил, что Украина должна отдать свои территории четырем государствам – Венгрии, Польше, Румынии и России.

Об этом политик заявил на этой неделе в выступлении на книжном фестивале "Alba Transilvana" в румынском городе Альба Юлия.

"Я утверждаю это со всей ответственностью – Украина в неестественных пределах. Она должна отдать свои территории: Закарпатье – Венгрии, Галицию – Польши, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. Это все территории других государств, не Украины", - подчеркнул. Марга.

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Он также добавил, что сейчас конфликт можно разрешить только путем переговоров с Россией при посредничестве Америки, Германии и Китая, а также заверил, что Украина якобы "далека от демократии".

Украинское посольство в Румынии, в свою очередь, ответило, что такие заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах.

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"Они особенно вопиющие нарушения в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы. Мы сожалеем, что бывший министр европейского демократического государства Марга делает заявления, подвергающие сомнению основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Полное уважение этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте", - говорится на официальной странице посольства в Twitter.