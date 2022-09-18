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Россиянка попросила жениха привезти из Украины отрезанную голову и одежду убитых для секс-игр. АУДИО

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Россиянка попросила жениха привезти из Украины отрезанную голову и одежду убитых для секс-игр. АУДИО
Одежда и обувь убитых украинцев нужны женщине для ролевых игр в постели.

Разговор оккупанта с любовницей, жительницей Подмосковья, опубликовала СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику…", - делится невеста.

Она просит, чтобы любимый привез ей военную куртку и обувь из тел погибших защитников Украины. И говорит, чтобы он без этого не возвращался.

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Отвечая на требования девушки, оккупант, что ему бы просто "с этой х#йни съ#баться".

На что россиянка решительно возражает: "Илюша, без кителя ты не можешь съ#баться".

"Международный трибунал уже ждет этих подонков и каждый из них получит по заслугам!" – утверждают в СБУ.

Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Кацапы это не люди. Они похожи на людей, они могут эмитировать эмоции людей, но это не люди. Кацапы природные враги людей. Русню надо уничтожать на благо всей планеты.
  • Вячеслав Галушка
    Надо ей мужика ейного в четырёх пакетах отправить, пусть с ашотиком поиграют…
  • Valter Valter
    Кто там еще пасть будет раскрывать что во всем виноват только путен а остальные раzияне нипричем их проста абманули. На самом деле ***** только дал рашистам то чего они мечтали всю свою никчемную жизнь. Я даже по своим знакомым наблюдал, которые живут на Рашке и которые прямо закипали от злобы что мы живем лучше за них.
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