Россиянка попросила жениха привезти из Украины отрезанную голову и одежду убитых для секс-игр. АУДИО
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Одежда и обувь убитых украинцев нужны женщине для ролевых игр в постели.
Разговор оккупанта с любовницей, жительницей Подмосковья, опубликовала СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику…", - делится невеста.
Она просит, чтобы любимый привез ей военную куртку и обувь из тел погибших защитников Украины. И говорит, чтобы он без этого не возвращался.
Отвечая на требования девушки, оккупант, что ему бы просто "с этой х#йни съ#баться".
На что россиянка решительно возражает: "Илюша, без кителя ты не можешь съ#баться".
"Международный трибунал уже ждет этих подонков и каждый из них получит по заслугам!" – утверждают в СБУ.