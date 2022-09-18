Пьяные оккупанты развлекались в Мариуполе стрельбой из автоматов
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Россияне распространяют слухи о ДРГ, которые подкрепляют во время комендантского часа автоматными и пулеметными очередями.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной вечер с автоматными выстрелами. Приморский и Левобережный район - оккупанты устроили стрельбу. Причина стандартная - алкоголь и страх. Чтобы оправдать свое нахождение в тылу россияне распространяют слухи о наличии ДРГ, подкрепляемых автоматными и пулеметными очередями во время комендатского часа", - написал он
Андрющенко отметил, что никто из гражданских не пострадал.
"Этот фейерверк на День оккупированного города", - добавил он.