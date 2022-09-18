На территории ЗАЭС находятся 500 российских военных, - Зеленский

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находятся 500 российских военных.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главы государства.

"На оккупированной Запорожской атомной электростанции сегодня находятся 500 боевиков", – подчеркнул глава государства. Он снова вспомнил выводы МАГАТЭ, согласно которым для нормального функционирования ЗАЭС Россия должна полностью демилитаризовать территорию. И это, уверен Зеленский, не обеспечит полную безопасность. В настоящее время ни один из шести блоков станции не работает.

"Не работает целая электростанция, шесть блоков, в момент энергетического кризиса не только в Украине, но и в Европе, когда мы можем поставлять дешевое электричество обычным людям в Европе. Россия говорит: мы здесь ни при чем, это санкции, они влияют на цены на электричество. Вот вам пример. Оккупировали станцию, угрожают ядерным кризисом, отключили полностью, станция не генерирует дешевое электричество для Европы. Польша хочет, Румыния хочет, Молдова… Все хотят, и мы можем помочь государствам. Они (русские. – Ред.) все это делают специально. Кто они? Террористы. Потому мы и боремся с терроризмом", - подчеркнул глава государства.

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В то же время, по мнению главы государства, пойти на то или иное соглашение с Кремлем – это "худший результат". "Это тогда точно начало Третьей мировой войны. Не может быть диалога с людьми, угрожающими ядерным оружием", - уверен Зеленский.