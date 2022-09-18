Стрельба в Херсоне - провокация оккупантов, - ОК "Південь"

Стрельба в Херсоне, состоявшаяся вечером 17 сентября, была провокацией российских оккупантов. Таким образом, они хотят нанести вред репутации Вооруженных Сил Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Россияне на оккупированных территориях пытаются проводить диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ, сказала спикер ОК "Південь".

По ее словам, именно такие провокации оккупанты совершили в Херсоне 16 и 17 сентября.

"Российские военные пытаются донести информацию [херсонцам], что их не освобождают, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами, разнообразные события, которые они освещают, прежде всего, на своих пропагандистских каналах... Именно на это следует обращать внимание. Если событие еще не закончилось, а уже корреспондент рашистского телевидения в воронке событий – делайте, пожалуйста, выводы", – рассказала Гуменюк.

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Представитель ОК "Південь" напомнила, что военные предупреждали, что с 17 по 20 сентября в Херсонской области российские оккупанты планируют ряд диверсионных действий, чтобы взорвать репутацию ВСУ.

Напомним, 16 сентября в центре временно оккупированного Херсона раздался взрыв.

17 сентября вечером в Херсоне была стрельба, оккупанты заявили об "украинской ДРГ".