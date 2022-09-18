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Для российских военных, желающих сдаться в плен, запустили горячую линию

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Для российских военных, желающих сдаться в плен, запустили горячую линию
Для военнослужащих Российской Федерации, желающих сдаться в плен, запустили круглосуточную горячую телефонную линию в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, это продолжение государственного проекта, предназначенного информировать российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

"Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам. Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. В то же время Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой", - говорится в сообщении.

Также в штабе информируют, что для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:

☎️ +38 066 580 34 98
☎️ +38 093 119 29 84

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Нехай мене банять як вирішать,але для мене існує лише одна горяча лінія стосовно кацапских ізвергів.
  • віктор федорович 31ee1569
  • Ігор Круглій
    "Для військовослужбовців Російської Федерації, які бажають здатись у полон, запустили цілодобову гарячу телефонну лінію в Україні." але не все так просто - для з'єднання з оператором треба прослухати пісеньку "Батько наш Бандера" і народну "путін - хйло".
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