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Госслужащие, ставшие изменниками получат суровое наказание, - Верещук

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Госслужащие, ставшие изменниками получат суровое наказание, - Верещук
Степень наказания будет зависеть от должности, которую предатели занимали до войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минреинтеграции, об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, отвечая на вопросы журналиста BBC Radio.

По ее словам, степень ответственности за коллаборационизм будет зависеть от степени привлечения такого человека. А также от того, какую должность она занимала и какую роль сыграла.

"Нельзя винить всех подряд. Но если человек сотрудничал с врагом, нанес ущерб интересам государства, занимал государственный пост – для следствия и суда это серьезные аргументы. Ответственность за это может быть очень суровой!", – пояснила вице-премьер.

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