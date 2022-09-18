Госслужащие, ставшие изменниками получат суровое наказание, - Верещук
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Степень наказания будет зависеть от должности, которую предатели занимали до войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минреинтеграции, об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, отвечая на вопросы журналиста BBC Radio.
По ее словам, степень ответственности за коллаборационизм будет зависеть от степени привлечения такого человека. А также от того, какую должность она занимала и какую роль сыграла.
"Нельзя винить всех подряд. Но если человек сотрудничал с врагом, нанес ущерб интересам государства, занимал государственный пост – для следствия и суда это серьезные аргументы. Ответственность за это может быть очень суровой!", – пояснила вице-премьер.