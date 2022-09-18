Десятки граждан РФ не могут продлить вид на жительство в Польше, - СМИ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает российская служба Би-Би-Си.
Собеседникам издания поступили письма с уведомлением, что их иммиграционные дела аннулируются. Причины засекречены и связаны с угрозой национальной безопасности.
В таком случае человеку дают 30 дней, чтобы покинуть страну. Альтернатива – подавать апелляцию в суд. При рассмотрении дела можно оставаться в Польше.
В 2021 году, по данным Би-Би-Си, в стране было 6,3 тысячи отказов гражданам России в виде на жительство и разрешении на постоянное жительство, с начала 2022 года – уже около шести тысяч. В некоторых регионах – например, в Мазовецком воеводстве, куда входит Варшава, – разница заметнее: в 2021 году было 573 негативных решения, а в этом году – 663.
По словам юристов, отказ в продлении или выдаче вида на основании гражданства противоречит правилам ЕС. Но в реальности сложно доказать, почему было принято решение об отказе.