Заявления экс-министра Марги о "разделении" Украины противоречат официальной позиции Бухареста, - МИД Румынии
Об этом говорится в заявлении румынского ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основными принципами международного права, регулирующими сегодня международные отношения", - говорится в сообщении.
В министерстве заверили, что "категорически отвергают" позицию Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует распространяемые Россией злонамеренные нарративы.
"МИД вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркивают в МИД.
Напомним, бывший глава МИД и министерства образования Румынии Андрей Марга убежден, что части территории Украины следует разделить между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Бывший министр заявил, что считает "неестественными" границы Украины. В посольстве Украины в Бухаресте подчеркнули, что такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах.
Марга в последний раз работал в правительстве Румынии в 2012 году, а в советское время был информатором румынской Секуритате.