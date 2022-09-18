Новости

Пугачева попросила считать ее иноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем

35 573166
Пугачева попросила считать ее иноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем
Легендарная российская певица Алла Пугачева выступила против вторжения России в Украину и попросила считать ее иноагентом.

В инстаграме она опубликовала обращение в Министерство юстиции РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Пугачева заявила, что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным. Она подчеркнула, что тот выступает за прекращение "гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Ранее стало известно, что Галкина признали в России иноагентом. Российский комик, поддержавший Украину, попал в обновленный список Минюста РФ. Сам юморист говорит, что сочтет это наградой.

Читайте также: Артисты из РФ, желающие выступать в Украине, должны подать декларацию в поддержку нашего суверенитета, - Минкульт

Пугачева попросила считать ее иноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем 01

Топ комментарии

  • Zemer
    Прекращения гибели наших ребят. А на гибель Украинских детей ей насрать
  • Вася Шевченко f77d76ba
    і де ж там проти вторгнення в Україну?
  • Топ Ган
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости