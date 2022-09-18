Контрнаступление ВСУ впечатляет, но войска РФ еще не отброшены, - глава Минобороны Германии Ламбрехт

В Минобороны Германии считают, что продвижение украинских военных на востоке впечатляет, но российские войска все еще не выведены с территории Украины.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в комментарии Die Rheinpfalz, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ламбрехт подчеркнула, что она считает действия украинских солдат на фронте "обнадеживающими и впечатляющими".

"Но российские войска еще не отброшены. Генеральный инспектор (генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн. - Ред.) ясно дал это понять, и я разделяю эту оценку", - отметила она.

Отметим, ранее Цорн заявлял, что сомневается в масштабном контрнаступлении украинских военных и допускает только "контратаки, которые можно использовать для отвоевания мест или отдельных участков фронта".

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