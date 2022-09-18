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В Ереване митингуют за выход из ОДКБ

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В Ереване митингуют за выход из ОДКБ
В Армении, в центре Еревана, возле Площади Франции, проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Армения.

Организаторы митинга – Национальный демократический полюс и Европейская партия. Они призывают также присоединиться беспартийных.

Они призывают к выходу из ОДКБ и началу переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 16 сентября заявил в интервью "Азатутюн", что Армения, обращаясь к ОДКБ, рассчитывала на предоставление военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее суверенной территории, но она до сих пор не предоставлена.

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 "Наши ожидания не оправдались", - сказал Григорян.

Топ комментарии

  • Серая Лиса
    Навіщо нам таке щастя? Армяни - стратегічні партнери рашки, подивитися як вони голосують в ООН по Україні.
    Просто як почали люлей отримувати - почали хвостом крутити.
  • Al Kw
    А у Вірменії є союзники? Хто?.. Віддайте Карабах-Арцах і не вимахуйтеся. Його вам в зуби впихнула Росія для того, щоби вас пос*рати.
  • Alex Sav 8157c114
    а шо ж таке? допомогли вам ваші касаби?
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