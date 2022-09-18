Путин добровольно не уступит, но условия будущего мира будут определять только украинцы, - Боррель

Президент РФ Владимир Путин "добровольно не уступит", поэтому война может продолжаться еще долго, но только Украина и украинцы должны определить условия мира.

Такое убеждение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель французскому изданию Journal du dimanche, передает Цензор.НЕТ.

Он констатирует, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области "не обязательно является предвестником неизбежного военного краха России", однако позволяет прийти к определенным выводам.

Прежде всего, решимость украинцев в защите своей территории привела если не к победе, то к многочисленным поражениям армии РФ. Во-вторых, по мнению Борреля, контрнаступление показало, что Европа заняла правильную позицию по поддержке Украины и давлению на агрессора. Третье – стали очевидными потенциальные шаги к миру.

Читайте также: Наступление ВСУ изменило стратегический баланс, Кремль ведет безнадежную битву, - Боррель

"Мы должны усилить нашу поддержку Украины, удовлетворяя ее значительные военные и экономические потребности. Давайте не будем питать иллюзий. Путин добровольно не уступит", - сказал Боррель.

По его словам, после войны все равно наступит мир, но только украинцы будут определять условия его заключения. Глава европейской дипломатии предположил, что среди условий будет выход россиян с украинской территории, финансовый вклад агрессора в восстановление страны и моральное и уголовное признание виновных в военных преступлениях.

"Если война не закончится, надежда положить этому конец, вероятно, рождается на поле боя", - добавил Боррель.

Напомним, президент Украины Зеленский сообщил, что с начала сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более 6 тысяч квадратных километров на востоке и юге государства.

Читайте также: ЕС готовит механизм, ускоряющий поставки вооружений Украине, - Боррель