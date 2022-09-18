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Российские оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Оленовке: погиб украинский пленный, пятеро ранены

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Российские оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Оленовке: погиб украинский пленный, пятеро ранены
Оккупационные войска сообщают, что 18 сентября около 9 часов утра снова была обстреляна колония в Оленовке, погиб один украинский пленный.

По данным "минюста" "ДНР" вследствие обстрела погиб пленный украинский военнослужащий, еще пятеро пленных ранены, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавших среди россиян нет.

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Во время первой атаки по колонии в июле россияне заявляли, что это якобы ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS. Позже телеканал CNN опубликовал расследование, в котором разнесли российскую версию - "на видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара". По словам экспертов, HIMARS бы оставил воронку и большие разрушения. Также Украина бы не использовала дорогие HIMARS по цели всего в 15 км от фронта.

Украинские власти отмечают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия. И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий сообщил, что для убийства украинских защитников в Оленовке оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    закатували до смерті, паскуди...і щоби прикрити цей злочин чимось бабахнули...
    тварюки...
    дякуємо харанту, що так швиденько здав їх, щоби здати Марік (який кісткою в горлі стояв русні)
  • Лидия Севастьянова
    Що там Верещук каже? Мовчати далі, бо йде "операція" по звільненню?
  • Valter Valter
    Сказки про обстрелы рассказывайте своим ватникам. При внешних обстрелах в первую очередь бы погибали конвоиры и охрана которая находится снаружи а не пленные в защищенном помещении. Выродки рашистские опять начали пленных убивать.
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