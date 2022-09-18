Российские оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Оленовке: погиб украинский пленный, пятеро ранены
По данным "минюста" "ДНР" вследствие обстрела погиб пленный украинский военнослужащий, еще пятеро пленных ранены, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавших среди россиян нет.
Во время первой атаки по колонии в июле россияне заявляли, что это якобы ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS. Позже телеканал CNN опубликовал расследование, в котором разнесли российскую версию - "на видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара". По словам экспертов, HIMARS бы оставил воронку и большие разрушения. Также Украина бы не использовала дорогие HIMARS по цели всего в 15 км от фронта.
Украинские власти отмечают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия. И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий сообщил, что для убийства украинских защитников в Оленовке оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.