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Оккупанты отказываются лечить в Ростове так называемых "добровольцев", раненых в Украине, - ГУР

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Оккупанты отказываются лечить в Ростове так называемых "добровольцев", раненых в Украине, - ГУР
Назревает конфликтная ситуация между представителями ВС РФ и "мобилизованными с территории "ЛДНР". Поскольку, отступая, россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Увеличивается количество конфликтов между разными подразделениями оккупационных войск из-за неравенства в отношении со стороны командования. Один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери во время боев близ Авдеевки. Подразделение доставило своих раненых в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования. Ведь "Союз добровольцев Донбасса" был создан по программе добровольной мобилизации БАРС – боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди личного состава оккупационного контингента обсуждается информация о потерях, понесенных ВС РФ в ходе побега. В частности, о том, что на территории Харьковской области они покинули более 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЭ, БМП-2, САУ и автомобили. При этом отмечается, что наибольшее количество техники оставлено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    мухосранск. говно. тоскливо.
    дети. дом. работа. пиво.
    геморрой. камаз. гараж.
    десять лет водилой стаж.
    раз в пять лет с женой в кино.
    мухосранск. тоска. говно.
    водка. патриот. россия.
    шарфик красно-бело-синий.
    ящик. киселев на первом.
    Украина. Киев. нервы.
    танцы. шум. крымнаш. веселье.
    утро. санкции. похмелье.
    цены. доллар. банк. кредит.
    теща как всегда зудит.
    снова киселев на первом.
    водка. вещмешок. консервы.
    секс с женой как в первый раз.
    поезд. в путь. спасать донбасс.
    форма. каска. полигон.
    гумконвоем в краснодон.
    лнр. блокпост. укропы.
    первый бой . три пули в жопе.
    страх. обстрел. осколок «града».
    труп. мешок. рефрежератор.
    крест. венок. вдова плаксиво.
    мухосранск. говно. тоскливо!
  • arye z.
    Ось так, "жителі данбаса".
    Спочатку - "навіки з росією" і тільки потім впізнали запах, смак та колір російського лайна.
    Та ви самі таке ж лайно і є.
    Просто різні його сорти
  • arye z.
    Старый уже анекдот.

    В одной машине возвращаются домой из Украины герои войны - бурятский танкист, псковский десантник, ростовский пехотинец, пригожинский наемник, волгоградский спецназовец, севастопольский моряк и чеченский росгвардеец.
    Вопрос - кто ведет машину?
    Ответ - водитель рефрижератора
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