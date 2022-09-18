Оккупанты отказываются лечить в Ростове так называемых "добровольцев", раненых в Украине, - ГУР

Назревает конфликтная ситуация между представителями ВС РФ и "мобилизованными с территории "ЛДНР". Поскольку, отступая, россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Увеличивается количество конфликтов между разными подразделениями оккупационных войск из-за неравенства в отношении со стороны командования. Один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери во время боев близ Авдеевки. Подразделение доставило своих раненых в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования. Ведь "Союз добровольцев Донбасса" был создан по программе добровольной мобилизации БАРС – боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди личного состава оккупационного контингента обсуждается информация о потерях, понесенных ВС РФ в ходе побега. В частности, о том, что на территории Харьковской области они покинули более 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЭ, БМП-2, САУ и автомобили. При этом отмечается, что наибольшее количество техники оставлено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы.

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