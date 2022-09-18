Путин спекулирует темой газа для снятия санкций, но мы все знаем: если поддаться шантажисту, он будет это повторять, - Шалленберг

Президент РФ Владимир Путин шантажирует Европу поставками газа, однако этому нельзя поддаваться, поскольку это лишь поощрит главу Кремля к новому шантажу.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это (отмена санкций ЕС против РФ в обмен на возобновление бесперебойных поставок российского газа. - Ред.) - попытка шантажа. И мы все знаем: если раз поддаться шантажисту, то это потом снова повторится", - заявил Шалленберг.

По словам австрийского министра, сейчас можно спекулировать по поводу того, перекроет Россия зимой полностью газ или нет, но "примечательно то, что российский президент в своей речи на прошлой неделе во Владивостоке провел четкую связь между санкциями и газом". Глава МИД Австрии назвал призыв главы Кремля к отмене санкций в обмен на возобновление поставок газа в Европу "чистой попыткой шантажа". По его словам, это также еще раз доказывает, что санкции ЕС против России из-за ее нападения на Украину действенны.

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В то же время Шалленберг призвал к "чувству меры" в вопросе санкций против России. По его убеждению, не нужно отождествлять все население России с путинскими приспешниками, и поэтому Австрия выступила против визового запрета для россиян. При этом министр призвал к "стратегическому терпению", добавив, что не следует ожидать немедленного изменения позиции РФ в результате санкций.

По убеждению главы МИД Австрии, для Путина не будет никакого труда прекратить войну против Украины хоть завтра, поскольку ему не придется оправдываться перед общественностью. "Он может завтра заявить, что достиг своих военных целей", – заявил Шалленберг.