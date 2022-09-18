Заявления Пелоси в Армении вызывают "глубокое сожаление", - МИД Азербайджана

В МИД Азербайджана в воскресенье выразили сожаление по поводу заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита в Армению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вызывает глубокое сожаление заявление, сделанное спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению 18 сентября, которое искажает ситуацию в регионе. Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что инцидент, произошедший на условной границе, делимитация которой еще не проведена, в ночь на 13 сентября текущего года, является широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана.

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"Вооруженные силы Азербайджана предотвратили провокацию и обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В настоящее время режим прекращения огня соблюдается, обострение ситуации удалось не допустить. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и масштабную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Там отметили, что в целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, что "ясно показывает присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса… Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США".

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что сказанное Пелоси в Армении следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. "Это серьезный удар по усилиям относительно нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - заявили в МИД.

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