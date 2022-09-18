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Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено). ФОТОрепортаж

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Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено). ФОТОрепортаж
На Сумщине вследствие чрезвычайных погодных условий в г. Бурынь разрушены здания и отсутствует электроэнергия в некоторых громадах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Чрезвычайные погодные условия! Разрушены дома и сорваны крыши. Много разрушений в домохозяйствах, есть поваленные деревья. Часть громады осталась без электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отмечает Живицкий, на месте работают спасатели ГСЧС. Он дал поручение как можно быстрее, используя материальный резерв громады и, при необходимости, области накрыть дома. Также отрабатываются вопросы эвакуации жителей с Департаментом гражданской защиты СОВА.

Позже Дмитрий Живицкий добавил подробности:

"Последствия непогоды в Бурыни по состоянию на 18:50:

– около 20 частных домов остались без крыши. Есть сильно разрушенные дома. Повреждена АЗС и несколько нежилых помещений в громаде.

Спасатели извлекают людей из-под завалов.

- На данный момент 4 человека с легкими телесными повреждениями, 1 женщина госпитализирована в Конотопскую ЦРБ. Также травмирован полугодовалый ребенок, в настоящее время находится в больнице.

– На месте работают аварийные бригады энергетиков.

– Продолжается работа по эвакуации людей из пострадавших домов. Сами же строения накрывают шифером и пленкой из материальных резервов.

В Укрзализныце сообщили о задержке поездов из-за повреждения инфраструктуры на участке Конотоп — Ворожба.

Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено) 01

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Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено) 02

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Непогода на Сумщине: разрушенные домохозяйства, отсутствие электроэнергии, несколько людей пострадало (обновлено) 03

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    А в копах військових?
    Бійці в холоді та багнюці.
    Перше і головне завдання влади та громадян забезпечити армію всім найнеобхіднішим, від одягу, який немає де сушити в холоді та вологості, до тих самих пічок-буржуйок, над якими стібуться потвори з теплих диванів.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***... мало горя и беды...еще и природа... перестаралась...
  • Огусто
    Я цих хлопів бачу як не що дня. Як тих, хто туди їде, як і тих, хто звідтов повертається. Повірте мені, видно, що важко і не в прискок біжать, але їдуть, ідуть, бо поза ними МИ, Миколаїв. Поза ними УКРАЇНА-Ненька. Бо хто, як не вони? А ми, я і такі як я, стараємось хоч якось їх забеспечити, хоч чимось. От до речі, сьогожні закинули ідею, що хлопам треба збройового масла, для чистки. А в мене пара каністр стоїть. Не зброярне, але думаю підійде, бо з гідравліки. Завтра поїду дізнаватись куди та коли завезти.
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