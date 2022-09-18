Смысла в переговорах и встречи Зеленского и Путина пока нет, – ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока нет никаких смыслов ни в переговорном процессе между Украиной и РФ, ни в личной встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение Подоляк высказал в комментарии "Украинской правде".

"Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока совершенно нет", - сказал политик.

Подоляк объяснил это так: "Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее. И, в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе".

Именно поэтому, отметил Подоляк, на повестке дня темы о двусторонней встрече нет. "Мало того, нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого", - сказал он.

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В то же время советник главы ОП подчеркнул, что встреча президентов возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск, а предметом разговора будет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций ущерба и выдачу преступников".

Как сообщал Укринформ, во время регионального саммита в Узбекистане (ШОС и ОДКБ. – Ред.) в пятницу Путин пообещал продолжить атаку на Украину и предупредил, что Москва может усилить удары по инфраструктуре Украины, если украинские войска нанесут удары по объектам в России. Потом Путин заявил, что "освобождение" всего восточного Донбасса является главной военной целью России и что он не видит необходимости ее пересматривать.

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