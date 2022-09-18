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Российские оккупанты "депортировали" из Мелитополя депутата райсовета Романова

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Российские оккупанты "депортировали" из Мелитополя депутата райсовета Романова
Российские захватчики "выдворили" из временно захваченного Мелитополя депутата районного совета, бизнесмена Виктора Романова.

Соответствующее видео обнародовали оккупанты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Захватчики обвинили бизнесмена в якобы "дискредитации органов власти Российской Федерации, Вооруженных сил РФ" и "финансировании мер, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе".

Ссылаясь на фейковый "приказ" самопровозглашенного губернатора, оккупанты выдворили Романова за пределы временно захваченной территории Запорожской области.

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Это уже не первый случай принудительной "депортации" украинцев. Недавно захватчики "выдворили" руководителя одного из коммунальных учреждений Мелитополя.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    удивительно...ну вот просто удивительно.. ведь действительно могли б просто покалечить или убить... нафига этот спектакль? ради какого зрителя этот спектакль???
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    слабо верится что просто выпустили... попахивает случаем с освобождением федорова....
  • Вася Шевченко f77d76ba
    це ясно як день (сонячний)... та нахіба "депортувати" ? їм потрібен свідок злочинів??? нащо такі заморочки??? хіба відпустили, щоби приніс те що ще зосталось в закромах за тих, хто можливо там в них зостався (наприклад його діти, батьки) ??? чи то просто вистава для рашаговнозмі ???
    ну не знаю))) фантазія багата...але не в цьому випадку...
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