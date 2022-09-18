Испания со следующей недели будет обучать украинских военных обращаться с танками и зенитными батареями

Испанская армия будет обучать украинских военных использованию танков, артиллерийских боеприпасов и зенитных батарей.

Об этом сообщает испанское издание Infodefensa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первая группа из примерно 20 солдат прибудет в Испанию в начале следующей недели и пройдет подготовку по обращению с боевыми танками, боеприпасами полевой артиллерии большого калибра, например, предоставленными Испанией, и зенитными батареями", - говорится в сообщении.

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Обучение украинских солдат будет проходить на крупнейшем в Европе тренировочном лагере Сан-Грегорио под Сарагосой. "Министерство обороны подтвердило в этот четверг начало учебной миссии на территории Испании для военнослужащих ВСУ", - отмечает Infodefensa.

Украинские военные должны прибыть в Испанию на самолете ВВС Испании, который вылетит в Польшу, чтобы забрать их. Курс обучения продлится около месяца.

"Таким образом, Испания делает еще один шаг в поддержке Украины против путинской России. Министр обороны Маргарита Роблес уже объявила на прошлой неделе на заседании Контактной группы по обороне Украины, что министерство предложило учебные модули для обучения украинских военных использованию зенитной батареи, которая также была передана в распоряжение украинских властей", - информирует издание.

Обучение позволит украинским военным лучше понять процедуры использования, а также условия хранения и транспортировки артиллерийских боеприпасов, поставляемых Испанией. Через две недели Минобороны страны пятью рейсами отправило партию из 1000 полных выстрелов крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов и приступило к доставке зимнего обмундирования и снаряжения.

"В конечном итоге обучение обращению с боевыми танками подготовит украинских военных к использованию техники, которая может прибыть в Украину в ближайшие недели. Следует помнить, что Киев настойчиво запрашивает танки у таких стран, как Германия и Испания, парки которых имеют на вооружении "Леопарды" , - отмечает СМИ.

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Также отмечается, что в испанском случае были даже начаты процедуры по передаче партии машин этой модели с эксплуатации, конкретно версии 2А4, но окончательно поставка не состоялась из-за плохого состояния бронетехники.