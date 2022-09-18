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Трюдо назвал массовые захоронения в Украине военными преступлениями, за которые Путин должен быть привлечен к ответственности

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Трюдо назвал массовые захоронения в Украине военными преступлениями, за которые Путин должен быть привлечен к ответственности
Трюдо призвал привлечь Путина и его сторонников к ответственности за зверства в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России и что необходима полная ответственность за ее действия.

Трюдо сообщил, что он встречался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, с которой обсуждал вторжение России в Украину.

"Очевидно, что Великобритания и Канада были двумя самыми сильными странами, которые выступили в поддержку Украины и выступили против незаконных действий России", - сказал Трюдо.

Эти действия "все чаще явно включают военные преступления, включают абсолютно неприемлемые преступления, будь то то, что мы нашли в Буче, или обнаружение массовых захоронений на деоккупированных территориях Украиной", - сказал он.

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"Необходимо провести надлежащее расследование и обеспечить прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершают и продолжают совершать в Украине", - сказал Трюдо.

Трюдо, который должен был встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в воскресенье вечером, заявил, что Канада решительно поддерживает Украину и продолжит оказывать помощь.

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Топ комментарии

  • mrtime1800
    Вряд ли Путин при жизни предстанет перед судом, давайте быть реалистами. Максимум это можно заставить выпоачивать репарации да и то в виде природных ресурсов А в случае переворота он вряд ли до него доживет. Такие заявления нужны конечно но они ничего не изменят
  • 133133
    та якось канадці нам нічого і не винні, шоб їх на "а єслі найду" ставити.

    ти у Зеленського спитай, де наші українські літаки, танки і ракети...
  • Maxim Ak-Murza
    Вот чего никак не хотят понять русские....их фюрер ***** отвечать ни за шо не будет - он просто сдохнет. А расплачиваться будет русня, их ублюдки, и ублюдки их yблюдков.
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