Новости • Агрессия России против Украины, Война

В России людей, подписавших контракты на охрану атомных станций, отправляют на войну, - Генштаб

5 37017
В России людей, подписавших контракты на охрану атомных станций, отправляют на войну, - Генштаб
Руководство российской армии использует ложь для привлечения на войну нового пушечного мяса, поскольку у них остро не хватает человеческих ресурсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине на территории Российской Федерации проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются для пополнения в зону боевых действий.

На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых "подразделений МВС". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию Российской Федерации".

Читайте также: В больнице скончались "мобилизованные" в армию рашистов мариупольцы 2003 и 2004 годов рождения. Сгорели в российском танке, - Андрющенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • arye z.
    Как там говорят в россии - "Вход рубль, выход два".
    Вова П. уже давно понял свою роковую ошибку и не два рубля бы отдал, а целый червонец, лишь бы выйти из той ловушки, что он сам себе устроил.
    Но теперь нельзя - свои не поймут.
    Поэтому - до конца, без разницы на результат.
    Вот и пошел отлов пушечного мяса всюду, где только можно - от зоны до охраны атомных станций
  • Йцу Кенг 07b0c614
    а шо там на расее охранять, если там давно уже все спизжено?
    даже вундервафлю "судного дня" и ту обчистили......
  • Валентина Саюн c856325a
    Рашка велика територія і народу багато,а ось людину знайти важко
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости