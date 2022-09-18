В России людей, подписавших контракты на охрану атомных станций, отправляют на войну, - Генштаб

Руководство российской армии использует ложь для привлечения на войну нового пушечного мяса, поскольку у них остро не хватает человеческих ресурсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине на территории Российской Федерации проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются для пополнения в зону боевых действий.

На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых "подразделений МВС". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию Российской Федерации".

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