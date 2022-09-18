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В Турции показали корпус будущего флагмана ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа"

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В Турции показали корпус будущего флагмана ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа"
В Стамбуле на верфи RMK Marine завершили строительство корпуса для нового флагмана Украины - корвета "Гетман Иван Мазепа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Turdef.

По данным турецкого издания, сейчас корабль находится в сухом доке. На его борт уже нанесли название "Гетман Иван Мазепа" и номер F 211.

Корвет станет новым флагманом украинского флота после того, как "Гетман Сагайдачный" был затоплен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, что корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    А колишній флагман, який затопили в Миколаєві?
    Це ж треба було так "готуватися до війни", що довелось затопити єдиний нормальний корабель!
  • mrSmith
    Це показує що всі ці заяви про "підготовку до війни", просто брехня.
  • barrakud2 12499ce3
    До речі, з "Мрією" відбулась та сама історія
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