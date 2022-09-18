Новый обстрел колонии в Оленовке: Украина еще не получила имена пострадавших, - Лубинец

Украина еще не получила имена пострадавших вследствие сегодняшних обстрелов российскими оккупантами колонии в Оленовке. Сами же россияне сообщают о гибели одного и ранении еще четырех украинских военнопленных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"По информации российских пропагандиських медиа, под обстрел вновь попала Оленовка - колония на временно оккупированной территории Донетчины, где вопреки Женевским конвенциям содержатся украинские военнопленные и гражданские заложники", - отметил он.

В частности, сообщается о гибели одного и ранении еще четырех украинских военнопленных.

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"Уже никого не удивляет, что ни один представитель оккупантов не пострадал, а Российская Федерация снова обвинила в обстреле Украину. Мы это уже слышали летом. На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую к госпоже Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ. - Ред.), так и через посредство ООН и МККК", - подчеркнул уполномоченный.

Лубинец подчеркнул, что готов лично прибыть в Оленевку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами.

"Мотивы, с которыми Российская Федерация совершает обстрелы лагерей военнопленных сегодня, мне точно не известны. Возможно, это банальная месть из-за поражений на фронте, а возможно, целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ. Но последствий таких действий мы видим несколько", - считает он.

В частности, по мнению омбудсмена, таким последствием является откладывание визита миссии ООН в Оленовку из-за рисков безопасности, а возможно, и полный запрет такого визита со стороны России.

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Кроме того, среди последствий он видит и страдания родственников украинских военнопленных, которые не могут получить верифицированные данные о погибших и раненых, а также давление на украинскую сторону с целью получения уступок в вопросах освобождения российских военнослужащих, которые совершали военные преступления на территории Украины.

"Такие действия Российской Федерации лишь делают более явным для всего мира один простой факт: Россия - государство-террорист. И это государство стремится достигать своих геополитических целей не демократическим способом через переговоры, а используя оружие и террор. И задача демократического мира - это просто прекратить. Раз и навсегда", - подчеркнул Лубинец.