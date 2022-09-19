Ночью и утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, под обстрел попало и одно из сел, есть пострадавшие, - Старух. ФОТОрепортаж (обновлено)
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Россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры города Запорожья – известно о 8 прилетах.
Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.
Позже Старух сообщил, что утром враг нанес еще один ракетный удар.
"По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, у реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется.
Также оккупант совершил обстрел неподалеку от областного центра. Оккупант попал в одно из сел Запорожского района. Пока известно об одном пострадавшем лице.
Повсеместно уже работают соответствующие профильные службы", - написал он.