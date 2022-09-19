Войска США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая, - Байден
10 58660
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения Китая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.
Он отметил, что речь идет об участии американских военных.
"Да (силы США будут защищать. – Ред.), если на самом деле будет беспрецедентное нападение Китая", – сказал Байден.
При этом американский лидер подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости.