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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области прогрессирует, россияне пытаются отступить, а не остановить его, - ISW

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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области прогрессирует, россияне пытаются отступить, а не остановить его, - ISW
Украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует – россияне пытаются замедлить его и отступить на более защищенные позиции, а не остановить его или откинуть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Непрерывные украинские атаки на российские наземные линии связи (GLOC) через Днепр на западе Херсонской области, похоже, оказывают все большее влияние на российские поставки на правом берегу. Последние сообщения свидетельствуют о нехватке продовольствия и воды в оккупированном Россией Херсоне и, по крайней мере, ослаблении огня российской артиллерии. Кроме того, на некоторых участках российской линии фронта потерпели поражение некачественные подразделения, что позволило украинским войскам продвинуться вперед.

В ближайшие недели украинские силы, вероятно, вернут себе большую часть, если не всю западную часть Херсонской области, если продолжат прерывать российские GLOC и продвигаться вперед. Россияне пытаются отступить на более защищенные позиции в пределах контролируемого отхода во избежание хаотического отступления, характерного для краха российской обороны на Харьковщине.

Как пишет ISW, украинские успехи могут быть медленными, если российские войска будут слажены, но могут и значительно ускориться.

Украинские войска продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на усилия России по их сдерживанию.

Донецкая область является единственным регионом, где российские войска все еще пытаются проводить наступательные операции. Как пишет ISW, есть нерегулярные сообщения об ограниченных украинских контратаках, но нет доказательств того, что Украина готовит крупномасштабную контрнаступательную операцию в этом районе.

Кроме того, ISW отмечает, что президент России Владимир Путин, похоже, все больше полагается на нерегулярные, плохо обученные специальные добровольческие и марионеточные подразделения вместо того, чтобы восстановить разбитые подразделения российских сухопутных войск.

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Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    Все свинособаки будут уничтожены !!! Слава ЗСУ
  • Yevhen Tarnavskyi
    Для кого "позор", а для кого і тріумф.
    Коли Україна поверне свої землі і вижене лишньохромосомних, об Рашу ноги не витиратиме тільки лінивий.
  • Alex Tiger
    Ванья, сдавайся, твой фюрер ***** забил говном твой пустой гольва.
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