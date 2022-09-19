Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут, - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 19.09.2022 по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С начала этих суток враг провел еще три ракетных удара.

Смотрите также: О чужом мы не говорим, - Зеленский заявил, что все города от Изюма до Ялты будут освобождены. ВИДЕО

Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Первомайское, Темировка, Сухой Пруд, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степное и Ольговское.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск;

на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Великая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Времовка.

Также смотрите: На Харьковщине ВСУ захватили элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн. ФОТОрепортаж

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

В связи с существенным недостатком как человеческих, так и материальных ресурсов, российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения. Так, на усиление воюющих в Украине подразделений из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления. В Краснодарском крае общественные организации "воинов-афганцев" получили задачу по сбору от местного населения денег для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 21 удар – подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки оказали огневое влияние по более чем 14 объектам противника. В частности по 6 пунктам управления, 3 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.

Общие потери врага уточняются.