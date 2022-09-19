Генсек ООН Гутерриш: Мы далеки от переговоров Зеленского и Путина

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что Россия и Украина далеки от возможности создания условий для достижения мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

По его мнению, в таких условиях сложно провести переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я думаю, было бы важно создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложно провести прямые переговоры между двумя президентами", – сказал он.

Генсек ООН отметил, что готов предоставить "хорошие услуги" для содействия переговорам, но их проведение зависит от желания сторон.

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