За прошедшие сутки россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 18 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 18 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Торецке, Ягодном и Богородичном. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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